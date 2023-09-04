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21:12, 4 сентября 2023Спорт

Чемпион Европы одной фразой оценил спор Плющенко на 10 тысяч долларов

Дмитрий Алиев заявил, что не стал бы спорить на деньги, как Плющенко и Кондратюк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев одной фразой оценил спор между российским фигуристом Марком Кондратюком и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко на 10 тысяч долларов. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что не стал бы спорить на деньги.

О споре стало известно 15 августа. Во время шоу в Пекине Плющенко предложил спортсмену награду за 10 тройных акселей подряд. По условиям спора, прыжки должны были быть выполнены чисто, а пауза между ними должна была составлять не более 15 секунд. 19-летний Кондратюк смог исполнить аксели и получил приз в размере 10 тысяч долларов.

Кондратюк — чемпион России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото командного турнира

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    Анастасия Борисова
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