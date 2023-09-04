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09:27, 4 сентября 2023Экономика

Раскрыта причина аномального подорожания огурцов в России

РИА Новости: сезонное снижение цен на огурцы закончилось раньше срока из-за жары

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Традиционное летнее снижение цен на огурцы закончилось раньше срока — за последние две недели цены на них выросли более чем на 8 процентов и в ближайшее время не снизятся, пишет РИА Новости со ссылкой на мнение экспертов. 

Как сообщал Росстат, среднероссийские цены на огурцы на неделе с 15 по 21 августа прибавили 3,31 процента, а с 22 по 28 августа — 4,77 процента. Вслед за оптовыми растут и отпускные цены: бугорчатые огурцы в магазинах сейчас в среднем стоят 85 рублей за килограмм, а гладкие огурцы — 50 рублей, рассказал зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Как пояснила член правления Плодоовощного союза Ирина Мурашова, главная причина аномального повышения цен на огурцы в августе — низкий урожай из-за очень жаркого лета. «Огурцы плохо переносят жару, поэтому начинают развиваться болезни, и в таких условиях удержать урожай очень трудно», — пояснила эксперт.

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Влияет на стоимость огурцов по всей цепочке и дефицит рабочей силы — сейчас массово идет уборочная кампания, и в условиях высокой конкуренции за сотрудников сезонные рабочие начинают выбирать более выгодные для себя условия.

Мурашова считает, что в ближайшее время снижения цен на огурцы ждать не стоит. Дело в том, что осень — «низкоосвещенный сезон», во время которого растет себестоимость овощей за счет включения в нее расходов на отопление и досвечивание.

Ранее Reuters со ссылкой на рыночные источники написал, что из-за нехватки бензина и дизельного топлива в ряде российских регионов начались проблемы со сбором урожая. О дефиците сообщили в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, Крыму и Калмыкии.

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    Софья Ермакова
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