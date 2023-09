Умер автор главной песни из «Шрека» и бывший фронтмен Smash Mouth Стивен Харвелл

Фронтмен американской группы Smash Mouth Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет

Умер американский музыкант, фронтмен и один из основателей группы Smash Mouth Стивен Харвелл. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера музыкального коллектива Роберта Хейса.

Артист скончался в своем доме в городе Бойсе, штат Айдахо, в окружении семьи и друзей. Автору главной песни из анимационного фильма «Шрек» под названием All Star было 56 лет.

Ранее сообщалось, что Харвеллу осталось жить «неделю или около того» из-за серьезного заболевания. По данным издания Entertainment Weekly, артист находился на последней стадии болезни, связанной с печеночной недостаточностью.

Рок-группа Smash Mouth была основана музыкантами Стивеном Харвеллом, Грегом Кампом и Полом Де Лислом в 1994 году. Наибольшую популярность коллективу принесли песни All Star, I’m a Believer, Walkin' on the Sun, One Week и другие.

В 2021 году Харвелл покинул Smash Mouth. Это произошло после концерта в Нью-Йорке. Тогда Харвелл не смог внятно выразиться на сцене, а также выругался на зрителей. Отмечалось, что такое поведение было связано с очередным приступом фронтмена из-за проблем со здоровьем.