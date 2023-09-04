В РПЦ рассказали об отпугнувшей Пригожина и хана Казы-Гирея иконе

Митрополит Меркурий: Ростов-на-Дону во время мятежа Пригожина спасла икона

Ростов-на-Дону во время вооруженного мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина спасла Донская икона Божьей матери. Об этом заявил глава Донской епархии митрополит Меркурий в эфире «Дон-ТР», запись которого доступна на YouTube.

По его словам, 24 июня священники в городе отслужили молебен перед иконой.

В свою очередь, пресс-секретарь митрополии Игорь Петровский заявил, что напряженная обстановка повлияла на решение о срочном молебне. Он также рассказал, что в 1591 году после молитвы перед этой иконой без единого выстрела войско хана Казы-Гирея ушло от Москвы.

Митрополит Меркурий, по словам Петровского, также решил совершить молебен перед иконой. «Через полтора часа пришло сообщение, что ЧВК "Вагнер" снимается и уходит из Ростова. И уже потом чисто по времени мы поняли, что, когда мы начали служить молебен, именно тогда начались переговоры, пошли первые слова умиротворения», — пояснил Петровский.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, пригрозил применить силу и направил колонны техники и наемников в сторону Москвы. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о возвращении вагнеровцев в полевые лагеря.