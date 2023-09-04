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18:23, 4 сентября 2023Спорт

Опубликована фотография реакции Акинфеева на приветствие Фернандеса

ЦСКА опубликовал фотографию реакции Акинфеева на приветствие Марио Фернандеса

Фото: Telegram-канал «Брейдо / И после»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал в своем Telegram-канале фотографию реакции вратаря команды Игоря Акинфеева на приветствие защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса.

На снимке футболисты стоят в подтрибунном помещении перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В этот момент Фернандес тянется рукой к Акинфееву. «Великое фото. История, взгляд, язык тела», — написал в комментарии Брейдо.

3 сентября ЦСКА сыграл вничью на своей арене с «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, однако он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

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    Анастасия Борисова
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