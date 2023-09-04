Десятки знаменитостей посетили матч с участием Месси в Лос-Анджелесе

39 знаменитостей посетили матч «Интер Майами» с участием Месси в Лос-Анджелесе

Десятки знаменитостей посетили матч «Интер Майами» с участием аргентинского нападающего Лионеля Месси в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на странице клуба в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Интер Майами» победил со счетом 3:1. Месси отдал две голевые передачи. На трибунах во время матча находилось 39 селебрити, среди которых принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо и Том Холланд, певица Селена Гомес, баскетболисты Леброн Джеймс и Джеймс Харден и другие.

36-летний Месси официально стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2024/2025.

С 2021 года аргентинец играл за «Пари Сен-Жермен». Контракт с парижанами действовал до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.