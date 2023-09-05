В МИД заявили о применении ВСУ австралийских дронов для ударов по России

Захарова: ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по российским объектам

Австралийские дроны применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ударов по объектам на территории России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий появился на сайте ведомства.

Отмечается, что ранее издание The Sydney Morning Herald сообщило, что в ночь на 27 августа ВСУ использовали австралийские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нанесения ударов по аэродрому Курска. Известно, что беспилотники поставляются Киеву в рамках очередного пакета военной помощи.

Захарова отметила, что глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявлял, что БПЛА будут использоваться для осуществления воздушной разведки, однако дроны применяются для ударов по целям на территории России.

«Правительство Энтони Альбанезе, верное русофобским установкам "коллективного Запада", с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона», — подчеркнула дипломат, указав, что политики стремятся скрыть от простых избирателей «незавидные обстоятельства», указывающие на все большее втягивание Австралии в украинский конфликт.

26 июня правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов — порядка 74 миллионов долларов США. В него вошли 70 боевых машин.

В феврале Австралия уже поставляла Киеву 90 БТР Bushmaster, артиллерию и боеприпасы на сумму более полутора миллиардов долларов.