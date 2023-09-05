Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов для перепродажи

Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

30-летний мужчина работал тренером в региональном центре спортивной подготовки. Ради дополнительного источника дохода с 2019 года он присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов. Всего он украл 11 тысяч патронов калибра 5,66 миллиметра на сумму 83 тысячи рублей.

В мае президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пожаловался на нехватку патронов для спортсменов. Майгуров заявил, что основной проблемой является их нехватка и двукратное подорожание.

В октябре 2022 года турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что вовремя не были куплены патроны. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что покупка патронов является непростым занятием.