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19:42, 5 сентября 2023Спорт

Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов

Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов для перепродажи
СюжетСтрельба в Ижевске

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский тренер по биатлону украл 11 тысяч патронов для перепродажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

30-летний мужчина работал тренером в региональном центре спортивной подготовки. Ради дополнительного источника дохода с 2019 года он присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов. Всего он украл 11 тысяч патронов калибра 5,66 миллиметра на сумму 83 тысячи рублей.

В мае президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пожаловался на нехватку патронов для спортсменов. Майгуров заявил, что основной проблемой является их нехватка и двукратное подорожание.

В октябре 2022 года турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что вовремя не были куплены патроны. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что покупка патронов является непростым занятием.

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    Анастасия Борисова
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