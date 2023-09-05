В России рассказали о возможностях дрона «Иноходец»

«АиФ»: российский беспилотник «Иноходец» может работать в сложных метеоусловиях

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» получил электроимпульсную противообледенительную систему, которая позволяет дрону работать в сложных метеоусловиях. О возможностях аппарата рассказали в инфографике «АиФ».

Отмечается, что крейсерская скорость БПЛА составляет 200 километров в час, а радиус применения — 300 километров. «Иноходец», который практически полностью изготовлен из углеволокна, может нести до 300 килограммов груза. Беспилотник со стандартной целевой нагрузкой способен находиться в воздухе до 24 часов.

БПЛА оснащен системами наблюдения, которые позволяют получать информацию в режиме реального времени, а система спутниковой связи обеспечивает передачу данных на любом расстоянии от оператора дрона.

«Иноходец» может выполнять различные задачи, включая топографическую съемку местности, радиотехническую разведку и корректировку огня. В арсенал дрона входят противотанковые ракеты, корректируемые, управляемые и свободнопадающие бомбы.

В июле военный корреспондент Андрей Коц писал, что беспилотник «Иноходец», который применяют в ходе специальной военной операции, способен наносить удары по ближним тылам Вооруженных сил Украины.

В августе 2022 года стало известно, что компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотника «Орион» с бортовой радиолокационной станцией.