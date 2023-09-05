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11:56, 5 сентября 2023Экономика

Поставкам нефти из Ирана предрекли снижение

Bloomberg: экспорт нефти из Ирана снизится на фоне падения спроса в Китае

 Фото: Costas Baltas / Reuters

Экспорт нефти из Ирана, который на фоне негласных договоренностей с США приблизился к доступным стране мощностям, до конца года, скорее всего, начнет снижаться из-за сезонного сокращения спроса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным одного из них, поставки нефти в Китай из Ирана выросли с миллиона баррелей в день в прошлом году до 1,4–1,9 миллиона в день в текущем. Как сообщалось ранее, они достигли десятилетнего максимума на фоне того, что иранская нефть оказалась дешевле российской.

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Агентство отмечает, что с учетом фактического ослабления ограничительных мер США Иран нашел новых покупателей на небольших частных нефтеперерабатывающих заводах в Китае. Сезонное техобслуживание на них, вероятно, и ограничит спрос. Вашингтон по-прежнему не допускает поставок иранской нефти Южной Корее, Японии и Евросоюзу, а поблажки на китайском направлении журналисты связывают с желанием США контролировать мировые цены на нефть.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия сейчас не конкурирует с Ираном за китайский нефтяной рынок. Обе страны являются для него самыми выгодными поставщиками, скорее происходит выдавливание оттуда других производителей нефти.

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    Дмитрий Воронин
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