Карпин отреагировал на отказ футболиста выступать за сборную России

Карпин заявил, что не осуждает Севикяна за отказ выступать за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с ним не общался. Что сделать. Непонятно, потеря это для сборной или нет. С человеческой точки зрения не осуждаю», — заявил Карпин. Он подчеркнул, что сборная Армении, за которую Севикян планирует играть, участвует в отборе на чемпионат Европы и будет участвовать в отборе на чемпионат мира.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды, объявил об отказе принять приглашение в сборную России из-за решения выступать за сборную Армении. В Российском футбольном союзе не получали никаких запросов по игроку.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.