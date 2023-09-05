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20:41, 5 сентября 2023Спорт

Карпин отреагировал на отказ футболиста выступать за сборную России

Карпин заявил, что не осуждает Севикяна за отказ выступать за сборную России
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за национальную команду. Его слова приводит РИА Новости.

«Я с ним не общался. Что сделать. Непонятно, потеря это для сборной или нет. С человеческой точки зрения не осуждаю», — заявил Карпин. Он подчеркнул, что сборная Армении, за которую Севикян планирует играть, участвует в отборе на чемпионат Европы и будет участвовать в отборе на чемпионат мира.

31 августа Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды, объявил об отказе принять приглашение в сборную России из-за решения выступать за сборную Армении. В Российском футбольном союзе не получали никаких запросов по игроку.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Анастасия Борисова
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