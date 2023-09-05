Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Москва намерена выстраивать свои дальнейшие действия «исходя из содержания ответа Еревана».

Ранее сообщалось, что правительство Армении направило в парламент республики законопроект о ратификации Римского статута МУС, обязывающего страну выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

До этого МИД РФ выступал с крайне негативной оценкой подобной инициативы Еревана из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.