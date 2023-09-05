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15:36, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине приняли отставку главы Антимонопольного комитета

Верховная Рада приняла отставку главы Антимонопольного комитета Пищанской

Фото: Стрингер / РИА Новости

Верховная Рада приняла отставку Ольги Пищанской с поста главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской», — написал Железняк.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала заявление об отставке.

5 сентября Рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины. Также депутаты приняли отставку главы Фонда Госимущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра.

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    Алевтина Запольская
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