На Украине приняли отставку главы Антимонопольного комитета

Верховная Рада приняла отставку главы Антимонопольного комитета Пищанской

Верховная Рада приняла отставку Ольги Пищанской с поста главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской», — написал Железняк.

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Пищанская подала заявление об отставке.

5 сентября Рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины. Также депутаты приняли отставку главы Фонда Госимущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра.

