Названа причина возможного повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

Риелтор Самойлов: подъем первого взноса по льготной ипотеке не обрушит продажи

Анонсированное Минфином повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов не приведет к сильному сокращению числа таких сделок, считает почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Его комментарий приводит в своем Telegram-канале «Абзац».

Причиной таких планов властей специалист назвал намерение «убавить количество неплатежеспособных претендентов» на жилищный кредит, сохранив программу льготной ипотеки. Он уточнил, что, хотя положительно на спросе такие изменения не скажутся, чрезвычайного сокращения объема операций тоже ждать не нужно.

Помимо повышения первоначального взноса по льготной ипотеке сейчас также обсуждается возможная корректировка величины субсидии банкам. По словам директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова, формула построена так, что при росте ключевой ставки банки получают значительно больше, поэтому ведется дискуссия об изменении величины субсидии.

Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики в июле, когда поднял ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента годовых. На фоне падения рубля до уровня ниже ста рублей за доллар регулятор 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров и повысил ставку до 12 процентов. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, проинфляционные риски по-прежнему остаются значимыми, поэтому Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 15 сентября.