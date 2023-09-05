Всероссийская федерация плавания прокомментировала допуск россиян к турнирам

ВФП заявила, что не наблюдают улучшений по допуску российских пловцов к турнирам

Всероссийская федерация плавания (ВФП) прокомментировала допуск российских спортсменов к международным турнирам. Заявление приводится на официальном сайте организации.

«Сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается. Полученная информация от Международной федерации плавания (World Aquatics) будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума ВФП», — заявили в организации. Отмечается, что президент ВФП Владимир Сальников выступит с официальным заявлением после того, как изучит вопрос допуска сборной.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.