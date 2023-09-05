Стали известны сроки возвращения российских пловцов на международные турниры

В World Aquatics рассказали, что российские пловцы вернутся на турниры в феврале

Международная федерация плавания (World Aquatics) назвала сроки возвращения российских пловцов на турниры. Об этом сообщает ТАСС.

«К тому времени, когда все необходимые проверки будут завершены, мы, вероятно, будем рассматривать чемпионат мира в Дохе в феврале в качестве первого соревнования для индивидуальных нейтральных спортсменов», — рассказали в World Aquatics.

4 сентября стало известно, что бюро World Aquatics допустило российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе. Спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Отмечается, что к соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

В апреле 2022 года World Aquatics запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.