СКР установил организатора атак украинских беспилотников на аэродромы России. Какие данные раскрыли следователи?

СК установил личность командира ВСУ, организовавшего атаки на аэродромы России

В России суд выдал санкцию на заочный арест командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка, которого Следственный комитет России (СКР) считает организатором атак на военные аэродромы на территории как минимум трех регионов страны.

Вторжение дронов принесло человеческие потери и значительный ущерб российской авиации. Уголовное дело против Бурденюка возбудило военное следственное управление СКР по Западному военному округу на основании материалов, собранных сотрудниками военной контрразведки ФСБ и Минобороны России.

Бурденюк стоял за атаками на российские аэродромы

По данным следствия, начиная с февраля 2002 года полковник Бурденюк с неустановленными лицами из числа командования ВСУ занимался организацией преступлений против мира и безопасности человечества. В СКР считают его причастным к атакам на три военных аэродрома — Шайковка в Калужской области, Дягилево под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области.

По версии следствия, 7 октября 2022 года беспилотник UJ-22 Airborne, произведенный «НПП "Укрджет"» атаковал стоянку дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Управлявший им дистанционно оператор 383-го полка привел в действие установленное на дроне мощное взрывное устройство с поражающими элементами. Однако тогда обошлось без повреждений и потерь.

Сегодня на военном аэродроме Шайковка на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно, прилетевший со стороны границы. Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены Владислав Шапша Губернатор Калужской области

Две последующие атаки — 5 декабря 2022 года на Дягилево и 26 декабря на аэродром Энгельса — нанесли уже значительный ущерб. Минобороны России сообщило о потерях среди личного состава и уничтоженных самолетах.

ВСУ использовали советские беспилотники

Для атаки на российские аэродромы ВСУ использовали советские реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж». Они были, сконструированы в СССР в 1960-х годах. Эти дроны разрабатывались как аппараты для воздушной разведки.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Они способны преодолеть более тысячи километров. «Стрижи» могут лететь на скорости свыше тысячи километров в час, фактически на грани сверхзвука. Их можно переделать в крылатую ракету, внеся изменения в «начинку» дрона. После распада СССР в 1992 году 383-й полк беспилотных самолетов-разведчиков Советской армии перешел под юрисдикцию Украины.

В 2019 году его возглавил Бурденюк. По данным Минобороны РФ, в феврале 2023 года база 383-го полка в Хмельницком была обстреляна ракетами «Калибр».