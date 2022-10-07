Власти раскрыли детали взрыва дрона на российском военном аэродроме

Губернатор Шапша заявил, что при взрыве дрона на аэродроме Шайковка никто не пострадал

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что при взрыве дрона на аэродроме Шайковка никто не пострадал. Детали происшествия он раскрыл в Telegram.

По данным властей, беспилотник прилетел со стороны границы, упал и взорвался. Шапша подчеркнул, что инфраструктура и расположенная на аэродроме техника не пострадали.

Губернатор заверил, что угрозы работе Шайковки нет. Он также добавил, что на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Принадлежность дрона не сообщается.

О взрыве беспилотника на территории воинской части в Калужской области стало известно днем 7 октября. По информации Telegram-канала Mash, целью дрона было уничтожение взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Ранее сообщалось о взрыве беспилотника в Туркменском округе Ставропольского края. По данным губернатора Владимира Владимирова, в результате пострадали пять человек, в том числе ребенок.