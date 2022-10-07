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Власти раскрыли детали взрыва дрона на российском военном аэродроме

Губернатор Шапша заявил, что при взрыве дрона на аэродроме Шайковка никто не пострадал

Фото: Михаил Сырица / Коммерсантъ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что при взрыве дрона на аэродроме Шайковка никто не пострадал. Детали происшествия он раскрыл в Telegram.

По данным властей, беспилотник прилетел со стороны границы, упал и взорвался. Шапша подчеркнул, что инфраструктура и расположенная на аэродроме техника не пострадали.

Губернатор заверил, что угрозы работе Шайковки нет. Он также добавил, что на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Принадлежность дрона не сообщается.

О взрыве беспилотника на территории воинской части в Калужской области стало известно днем 7 октября. По информации Telegram-канала Mash, целью дрона было уничтожение взлетно-посадочной полосы аэродрома.

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Константин Лысяков
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