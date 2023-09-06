Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:03, 6 сентября 2023Экономика

Россияне максимально доверились отечественным продуктам

Роскачество: уровень доверия россиян к отечественным продуктам достиг 91%
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Уровень доверия россиян к отечественным продуктам в настоящее время составляет 91 процент, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Протасов назвал этот показатель рекордным за последние годы. Он также заявил, что в настоящее время не нужно создавать давление на бизнес, при этом делать все, чтобы качество товаров не снизилось.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Безработица, бедность и коррупция. Почему самая развитая страна Африки столкнулась с жесточайшим кризисом?
Безработица, бедность и коррупция.Почему самая развитая страна Африки столкнулась с жесточайшим кризисом?
2 сентября 2023

В рамках мониторинговой деятельности Роскачество проверило более 10,5 тысячи товаров в 232 товарных категориях, то есть 90 процентов продуктов от базовой потребительской корзины россиян. Также Протасов заявил, что по результатам полугодия 64 процента производителей после получения информации об «огрехах» в продукции сообщают об исправлении.

Ранее глава Роскачества выступил за поддержку идеи продления допустимого остаточного срока годности для продуктов, если это не скажется на качестве товаров. Протасов отметил, что из-за условий контракта поставщикам в некоторых случаях приходится утилизовать товары, еще пригодные для использования.

Тем временем 41 процент россиян в июле отметили значительный рост цен на продукты. Каждый третий участник опроса назвал темпы роста цен умеренными, а 14 процентов сочли их незначительными.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Глава UFC высмеял Bellator

    Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

    Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

    В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

    Apple уличили в лицемерии

    Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости