Россияне максимально доверились отечественным продуктам

Роскачество: уровень доверия россиян к отечественным продуктам достиг 91%

Уровень доверия россиян к отечественным продуктам в настоящее время составляет 91 процент, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Протасов назвал этот показатель рекордным за последние годы. Он также заявил, что в настоящее время не нужно создавать давление на бизнес, при этом делать все, чтобы качество товаров не снизилось.

В рамках мониторинговой деятельности Роскачество проверило более 10,5 тысячи товаров в 232 товарных категориях, то есть 90 процентов продуктов от базовой потребительской корзины россиян. Также Протасов заявил, что по результатам полугодия 64 процента производителей после получения информации об «огрехах» в продукции сообщают об исправлении.

Ранее глава Роскачества выступил за поддержку идеи продления допустимого остаточного срока годности для продуктов, если это не скажется на качестве товаров. Протасов отметил, что из-за условий контракта поставщикам в некоторых случаях приходится утилизовать товары, еще пригодные для использования.

Тем временем 41 процент россиян в июле отметили значительный рост цен на продукты. Каждый третий участник опроса назвал темпы роста цен умеренными, а 14 процентов сочли их незначительными.