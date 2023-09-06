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14:10, 6 сентября 2023Спорт

Исинбаеву призвали озвучить в МОК позицию России

Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов МОК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обратился к двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев призвал Исинбаеву озвучить позицию россиян в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). «На сегодняшний день все, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой. Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — объяснил он.

5 сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК, в которую она входит с 2016 года. Перед этим в ее отношении была проведена проверка: в организации пришли к выводу, что бывшая спортсменка может и дальше работать в организации, так как не поддерживала СВО на Украине и не имела контракта с Российской армией или силовыми структурами.

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших СВО. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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