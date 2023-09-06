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07:31, 6 сентября 2023Ценности

Названы лучшие способы сушки белья после стирки

Фото: Oli Woodman / Unsplash

Эксперты интернет-магазина чистящих средств Ace назвали лучшие способы сушки одежды после стирки. Cоответствующий материал публикует Express.co.uk.

В первую очередь, специалисты заявили, что сушка белья на свежем воздухе является самым действенным методом. Однако изделия могут стать чересчур сухими и твердыми, предупредили они. По этой причине собеседники издания порекомендовали оставлять пространство между вещами, которые развешаны на веревке.

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Помимо этого, представители Ace отметили, что важно проверять предметы каждые 30-45 минут, поскольку ткани сохнут с разной скоростью. Кроме того, они также добавили, что изделия необходимо тщательно встряхнуть перед сушкой.

В заключение эксперты посоветовали предварительно протирать влажной тряпкой прутья сушилки или веревку, чтобы не испачкать чистые вещи.

В августе блогерша Анна с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.

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    Екатерина Ештокина
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