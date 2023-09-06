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18:32, 6 сентября 2023Забота о себе

Россиянок предупредили об опасной интимной болезни

Хирург Бредихин предупредил, что у беременных может развиваться тазовый варикоз

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

У беременных женщин может развиваться такое опасное заболевание, как тазовый варикоз, рассказал сосудистый хирург Роман Бредихин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиянок об этой опасной интимной болезни.

Тазовый варикоз или, как его еще называют, «внутренний варикоз» — женское заболевание, при котором происходит варикозная трансформация яичниковых вен, внутритазовых венозных сплетений, а также расширение вен промежности и половых губ, объяснил Бредихин.

По словам врача, чаще всего болезнь встречается у беременных женщин, родивших более трех детей. В то же время она может быть обусловлена и генетическими особенностями и врожденными аномалиями организма.

60
процентов

пациенток с этим диагнозом испытывают хроническую тазовую боль

Боль в области таза может не прекращаться более полугода, продолжил хирург. Обычно она усиливается вечером, после долгого сидения, а также во время полового акта или после него.

Из-за неспецифических болей пациентка не всегда понимает, в чем их причина, и к какому специалисту обращаться: в итоге в попытках разобраться может попасть не только к гинекологу и проктологу, но иногда даже к психологу и психиатру. Тем не менее лечением варикозной болезни таза занимаются сосудистые хирурги или флебологи

Роман Бредихинсосудистый хирург

Главным методом лечения тазового варикоза является консервативная терапия: пациентка принимает венотоники в виде таблеток или суспензии, улучшающие тонус вен и микроциркуляцию крови, объяснил собеседник «Ленты.ру». В некоторых случаях женщинам прописывают анальгетики для снятия боли или гормональные препараты для улучшения кровотока, но такое лечение считается сложным и малоэффективным.

Для терапии варикозных вен промежности пациентке могут назначить флебосклерозирующее и хирургическое лечение. В первом случае в пораженные сосуды вводится состав, склеивающий стенки вены, после чего она склерозируется и впоследствии рассасывается. Во втором хирург полностью или частично удаляет пораженные вены.

Роман Бредихинсосудистый хирург
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«Способа предотвратить возникновение тазового варикоза не существует, а вот уменьшить его проявления можно. Есть специальная венозная гимнастика для укрепления мышц тазового дна. В ее основе лежат упражнения с поднятыми выше уровня сердца ногами (например, "велосипед", "березка"). Регулярные занятия способны уменьшить хронические тазовые боли», — заключил Бредихин.

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    Вера Владзиевская
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