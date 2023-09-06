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13:36, 6 сентября 2023Россия

Назван новый руководитель ВКС России

Генерал Заварзин: ВКС РФ руководит начальник штаба

Фото: РИА Новости

Фактически в настоящий момент руководство Военно-космическими силами (ВКС) России взял на себя начальник штаба. Об этом в беседе с журналистами «Подъема» заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Комментируя тот факт, что имя генерала армии Сергея Суровикина исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Минобороны, собеседник издания отметил, что «ничего страшного» не происходит: по его словам, в настоящий момент силами ВКС командует начальник штаба.

Российский генерал в ходе разговора также заявил о новой «неплохой должности» Суровикина.

В июне в СМИ появились сообщения, что Суровикин находится в СИЗО. Эти заявления опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. О том, что генерал не задержан, также заявила его дочь, заверив, что с ним все в порядке.

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    Варвара Кошечкина
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