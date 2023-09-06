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10:04, 6 сентября 2023Спорт

WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

AFP: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпийских игр-2024

Фото: Lewis Joly / AP

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) раскритиковало Французское антидопинговое агентство (AFLD). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS), сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группе по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что французскую сторону осуждают за недостаточную жесткость по трем недавним допинговым случаям. AFLD заявило, что WADA пригрозило начать разбирательство, по итогам которого французским спортсменам может быть запрещено выступать на некоторых международных соревнованиях, также может быть отказано в проведении мероприятий, в том числе Олимпийских игр-2024.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Дарья Коршунова
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