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17:44, 7 сентября 2023Мир

Блинкен посетил украинских пограничников и сел за руль бронеавтомобиля

Госсекретарь США Блинкен посетил украинских пограничников в Киевской области

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, ранее прибывший в Киев с визитом, встретился с главой Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко и посетил подразделение ведомства в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правоохранительного органа спецназначения.

Отмечается, что по прибытии на позиции подразделения Блинкен и Дейнеко обсудили уже реализуемые совместные проекты и дальнейшую поддержку Вашингтона. Украинские военнослужащие продемонстрировали госсекретарю США экипировку, вооружение и технику, используемую в боевых действиях.

Кроме того, американский госсекретарь лично сел за руль одного из колесных бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой MRAP, которые были ранее переданы Киеву Вашингтоном в рамках оказания военной поддержки.

«Государственный секретарь США отметил отличную организацию по части использования и применения пограничниками полученной помощи от Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, виден безлюдный город и дороги без автомобилей.

В ходе визита американский госсекретарь успел побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и встретиться с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

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    Варвара Кошечкина
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