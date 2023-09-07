Блинкен посетил украинских пограничников и сел за руль бронеавтомобиля
Госсекретарь США Энтони Блинкен, ранее прибывший в Киев с визитом, встретился с главой Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергеем Дейнеко и посетил подразделение ведомства в Киевской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правоохранительного органа спецназначения.
Отмечается, что по прибытии на позиции подразделения Блинкен и Дейнеко обсудили уже реализуемые совместные проекты и дальнейшую поддержку Вашингтона. Украинские военнослужащие продемонстрировали госсекретарю США экипировку, вооружение и технику, используемую в боевых действиях.
Кроме того, американский госсекретарь лично сел за руль одного из колесных бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой MRAP, которые были ранее переданы Киеву Вашингтоном в рамках оказания военной поддержки.
«Государственный секретарь США отметил отличную организацию по части использования и применения пограничниками полученной помощи от Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.
Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, виден безлюдный город и дороги без автомобилей.
В ходе визита американский госсекретарь успел побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и встретиться с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.