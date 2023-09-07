Тренер Черчесов объяснил отказ возглавить клуб из Саудовской Аравии принципами

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал в эфире телеканала «Россия 24» об отказе возглавить клуб из Саудовской Аравии.

Черчесов объяснил, что у него не было сомнений в том, как ответить на поступившее предложение, потому что на тот момент он занимал пост в венгерском клубе «Ференцварош». «Есть понимание, есть принципы. Я был главным тренером "Ференцвароша". У нас были цели, которые мы перед собой ставили. Поэтому абсолютно никаких сомнений в своих действиях не было. Те, кто приезжал [на переговоры], еще приедут, если посчитают нужным», — объяснил он.

Черчесов руководил «Ференцварошем» с декабря 2021-го по июль 2023-го. Тренер был уволен после того, как клуб не смог выйти во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии, а также завоевал Кубок страны.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.