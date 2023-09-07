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09:44, 7 сентября 2023Спорт

Ушедший от Тутберидзе фигурист-итальянец высказался о пропущенных допинг-тестах

Ушедший от Тутберидзе Грассль заявил, что не знает о пропущенных допинг-тестах

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Вице-чемпион Европы по фигурному катанию итальянец Даниэль Грассль, тренировавшийся в группе российского специалиста Этери Тутберидзе, прокомментировал информацию о пропущенных допинг-тестах. Его слова приводит Agi.it.

«Я не в курсе этой новости, мне было трудно жить одному в Москве. Я ничего не знаю о нарушении антидопинговых правил. Эта новость не соответствует действительности», — сказал спортсмен, добавив, что информация о дисквалификации также является ошибкой.

Грассль объявил о прекращении сотрудничества с Тутберидзе 5 сентября. Днем позже РИА Новости заявило, что спортсмен покинул группу после нарушения антидопинговых правил. Фигурист сообщил антидопинговым службам, что находится в Италии, хотя тренировался в это время в Москве, и пропустил три теста. За это нарушение ему грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года. В сезоне-2022/2023 он одержал победу на Гран-при Великобритании, занял шестое место на континентальном первенстве и 12-е — на мировом.

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    Андрей Стрельцов
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