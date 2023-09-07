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14:22, 7 сентября 2023Ценности

Александр Рогов назвал самую модную звезду в России

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную звезду в России. Соответствующий комментарий приводит «Собака.ru».

По словам эксперта, тщательно подобран собственный гардероб у телеведущей Анастасии Ивлеевой. Рогов объяснил, что блогерша инвестирует в одежду, не снимается в вещах из шоурумов, а также прислушивается к своему стилисту Ксюше Смо.

«Ее гардероб реально создан по крупицам — это прямо уровень! Я знаю, что в пандемию для церемонии "Муз-ТВ" ей везли из Парижа костюм Schiaparelli за бешеные тыщи евро на каких-то лютых перекладных. Недавно она выступала в подиумном Rick Owens, у нее есть стеклянная сумка Coperni, винтажные жакеты Chanel и культовые вещи Jean Paul Gaultier. Даже если ее аудитория никогда не распознает эти бренды, все равно в этом ощущается класс», — пояснил специалист.

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При этом Рогов добавил, что в список самых модных известных личностей больше никого не вносит. «Большинство наших звезд одеваются в прокатные наряды на один раз из шоурумов, не подогнанные по фигуре. Всем кажется, что шоу-бизнес означает купаться в деньгах, но купаются от силы человек десять. Остальные живут в съемных квартирах в Подмосковье, поэтому на вещи чаще всего тратят в последнюю очередь», — отметил он.

В августе российская телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла стилиста Александра Рогова, который внес ее в список безвкусно одетых звезд. Эксперт в рамках доступного во «ВКонтакте» проекта Анастасии Ивлеевой AgentShow перечислил знаменитостей, которые выбирают неудачные наряды. Среди них оказались Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Лера Кудрявцева.

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    Екатерина Ештокина
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