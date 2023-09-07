Вор в законе Костя Канский попал в тюрьму за злостные нарушения в колонии

Суд перевел вора в законе Костю Канского в тюрьму за злостные нарушения в ИК

Суд перевел вора в законе Константина Найбауэра, известного в криминальных кругах как Костя Канский, в тюрьму на три года за злостные нарушения порядка в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Решение об ужесточении условий отбытия наказания принято по ходатайству прокурора.

С февраля Найбауэр находился в красноярской колонии №6, за этот период он зарекомендовал себя с отрицательной стороны. В частности, криминальный авторитет не выполнял режимные мероприятия, не трудился, вел себя агрессивно, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

11 января суд со второй попытки приговорил его к восьми годам за занятие высшего положения в преступной иерархии. Он с 1997 года имеет статус вора в законе и оказывает влияние на преступную среду Красноярского края.

Рассмотрение дела в первый раз закончилось оправдательным приговором, который в январе 2022 года был отменен.

Костя Канский был задержан 19 октября 2019 года в своем загородном доме. На тот момент у него было две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.