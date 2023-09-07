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23:26, 7 сентября 2023Спорт

Карпин высказался о составе сборной России по футболу

Валерий Карпин рассказал, что не запомнил имена всех игроков сборной России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о составе национальной команды на сентябрьском сборе. Его слова приводит ТАСС.

Карпин поделился, что не запомнил имена всех игроков. «Фамилии — да, поэтому иногда кричал по фамилиям, а не по именам», — заявил он.

Состав сборной России на сентябрьский сбор, в который вошли 49 футболистов, был обнародован 30 августа. Команда уже сыграла вничью (1:1) с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче. Еще одна встреча сборных пройдет 11 сентября, а 12 сентября Россия сразится с Катаром.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Дарья Коршунова
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