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16:22, 7 сентября 2023Спорт

Гол Кузяева номинировали на звание лучшего в чемпионате Франции в августе

Дебютный гол Кузяева за «Гавр» номинировали на звание лучшего в Лиге 1 в августе

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Гол российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева номинировали на звание лучшего в чемпионате Франции в августе. Об этом сообщается на странице турнира в социальной сети X (бывший Twitter).

В матче второго тура Лиги 1 Кузяев поразил ворота «Бреста» на 52-й минуте и сравнял счет 1:1. Для россиянина этот гол стал дебютным за французскую команду. Встреча завершилась победой «Бреста» — 2:1.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля. Соглашение с россиянином рассчитано на два года.

В сезоне-2022/2023 Кузяев выступал за петербургский «Зенит», контракт с которым истек в конце июня. За сине-бело-голубых полузащитник играл с 2017 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом России, взял Кубок страны и дважды выиграл Суперкубок.

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    Ксения Курашкина
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