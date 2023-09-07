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08:59, 7 сентября 2023Россия

Появились кадры с места падения одного из беспилотников в Брянской области

В сети появились кадры с падения одного из беспилотников в Брянской области

В сети появились кадры с места падения одного из беспилотников в Брянской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны разбросанные по асфальту обломки беспилотника — они упали посередине проезжей части. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Брянской области за утро четверга, 7 сентября, сбили три беспилотника. Сначала устройство поразили над Брянским районом, затем над Брянском — обломки пораженного дрона при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала. Впоследствии сообщалось о третьем сбитом на подлете к Брянску дроне.

Помимо Брянской области, 7 сентября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Ростовскую область и Москву. Один дрон, сбитый ПВО в Ростовской области, упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. Летевший в сторону столицы дрон сбили в Раменском городском округе.

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    Анастасия Шейкина
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