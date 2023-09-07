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07:56, 7 сентября 2023Россия

Минобороны подтвердило уничтожение еще одного дрона над Брянской областью

Минобороны подтвердило уничтожение еще одного дрона в небе над Брянской областью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В небе над Брянской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник. Это подтвердили в Минобороны России, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, беспилотник самолетного был уничтожен в граничащем с Украиной российском регионе около 7:00 по московскому времени. До этого ведомство сообщало о поражении дрона в небе над Брянской области в 6:30 по мск. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку.

В Брянской области за утро четверга, 7 сентября, сбили три беспилотника. Сначала устройство поразили над Брянским районом, затем над Брянском — обломки пораженного дрона при падении повредили остекление здания железнодорожного вокзала. Впоследствии сообщалось о третьем сбитом на подлете к Брянску дроне.

Помимо Брянской области, 7 сентября ВСУ пытались атаковать Ростовскую область и Москву. Один дрон, сбитый ПВО в Ростовской области, упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй — в центре, в районе улицы Пушкинской. Летевший в сторону столицы дрон сбили в Раменском городском округе.

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    Анастасия Шейкина
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