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12:28, 7 сентября 2023Бывший СССР

Жителей Молдавии предупредили о подорожании дров

Министр окружающей среды Молдавии предупредила граждан о подорожании дров

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Министр окружающей среды Молдавии Иорданка-Родика Иорданова предупредила граждан республики о предстоящем подорожании дров, которыми жители страны спешат запастись к зиме из-за выросших цен на газ и электричество. Об этом сообщает сообщает молдавский телеканал Еxclusiv TV.

По ее словам, цена на дрова тоже будет увеличиваться из-за роста стоимости работ и топлива. «Соответственно, исходя из методологии расчета цены, она варьируется у каждого лесного хозяйства с учетом расстояния и выполненной работы», — добавила глава ведомства.

Иорданова не сказала, на сколько подорожают дрова, уточнив, что информация об их цене и наличии будет доступна на сайте предприятия Moldsilva.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что ни правительство республики, ни ее граждане не собираются платить по долгам за газ, которые выдумал российский «Газпром». В ответ на это в МИД России призвали Кишинев ответственно относиться к своим обязательствам и отказаться от политизации отношений в сфере энергетики.

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    Алевтина Запольская
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