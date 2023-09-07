Стилистка назвала россиянам способы сохранить качество одежды при стирке

Стилистка Татьяна Тимофеева назвала россиянам способы сохранить качество одежды при стирке. Соответствующую информацию она разместила в своем Telegram-канале.

Эксперт рассказала, что зачастую вещь теряет свой внешний вид после первой же стирки. По ее словам, данная проблема может быть связана с неправильным уходом за предметами гардероба. По этой причине Тимофеева посоветовала очищать вещи исключительно холодной водой и жидкими моющими продуктами, предварительно вывернув их наизнанку.

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Помимо этого, специалистка отметила, что изделия разной степени загрязненности необходимо сортировать. «В среднем 90 процентов вещей надо просто освежить. Зачем их настирывать на многочасовых программах? 15-30 минут достаточно», — заявила стилистка, добавив, что снижение количества оборотов до 300-400-500 увеличит срок службы одежды.

Среди прочего, Тимофеева подчеркнула, что большинство сушилок быстро портит качество вещей. «Не сушу одежду в машинках. Постельное белье и полотенца сушу», — высказалась она. Вдобавок блогерша рекомендовала читать этикетки на изделиях, а также обновлять старую технику.

«При постоянной стирке на низких температурах в машинке может появиться запах, переходящий на вещи. Под резинкой барабана появляется слизь, плесень, бактерии. Стирайте периодически и на высоких температурах», — заключила женщина.

Ранее в сентябре эксперты интернет-магазина чистящих средств Ace назвали лучшие способы сушки одежды после стирки. Специалисты заявили, что сушка белья на свежем воздухе является самым действенным методом.