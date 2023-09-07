Майк Тайсон назвал величайшего бойца ММА в истории

Майк Тайсон назвал Джона Джонса величайшим бойцом ММА в истории

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон назвал величайшего, по его мнению, бойца смешанного стиля (ММА) в истории. Слова экс-чемпиона приводит YouTube-канал Complex.

«Мне многие нравятся… Джон Джонс, Хабиб, на подходе много новых парней… Но я должен выбрать Джон Джонса из-за всех трудностей, через которые он прошел, но сумел остаться чемпионом», — заявил Тайсон.

36-летний Джонс в данный момент возглавляет рейтинг тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) наряду с россиянином Сергеем Павловичем и французом Сирилом Ганом. В профессиональной карьере он одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. После этого он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.