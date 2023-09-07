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22:52, 7 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

Зеленский: Умеров должен перезагрузить работу Министерства обороны Украины
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Перед новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым стоит задача «перезагрузить» работу ведомства. Об этом говорится в сообщении президента страны Владимира Зеленского в Telegram-канале.

По словам главы государства, Умеров сильный и системный человек, а также хорошо разбирается в оборонном секторе. «Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — заявил Зеленский.

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    Марина Совина
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