Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:47, 7 сентября 2023Экономика

Ввоз японских машин в Россию сократился в разы

Ввоз японских машин в Россию сократился почти втрое на фоне запрета поставок

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Таможня Владивостока с 9 августа по 6 сентября оформила ввоз в Россию 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за предыдущие четыре недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, которые привели таможенники, с 11 июля по 8 августа россияне ввезли для личного пользования 29,9 тысячи автомобилей. Уже в первую неделю после указанного периода, с 9 по 16 августа, оформление импорта японских машин сократилось вдвое — с 8 до 4 тысяч штук. Соответственно, в последующие недели темпы падения ввоза только ускорились.

Запрет поставок из Японии в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, а также коммерческих машин, включая грузовики, вступил в силу 9 августа.

Ожидается, что изменения ударят в том числе по российскому рынку запчастей. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, новые санкции угрожают традиционной схеме поставки подержанных деталей из Японии, когда битые автомобили ввозили в Россию под видом запчастей, и для этого машины распиливали прямо на борту корабля. С учетом нового запрета авто начнут разбирать еще в Японии, что приведет к подорожанию.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    ВС РФ нанесли массированный удар по частям ВСУ у Работино

    В Великобритании предложили ООН страховать суда с украинским зерном

    Россиянок призвали отказаться от покупки четырех предметов гардероба

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    «Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

    В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

    Раскрыты размеры гонораров Басты и Zivert за одно выступление

    В Москве нашли посылку с грибами-паразитами из Индии на миллион рублей

    Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

    Китайские власти запретят работникам госкомпаний пользоваться iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости