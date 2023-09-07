Ввоз японских машин в Россию сократился в разы

Ввоз японских машин в Россию сократился почти втрое на фоне запрета поставок

Таможня Владивостока с 9 августа по 6 сентября оформила ввоз в Россию 11,8 тысячи автомобилей, что почти в три раза меньше, чем за предыдущие четыре недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, которые привели таможенники, с 11 июля по 8 августа россияне ввезли для личного пользования 29,9 тысячи автомобилей. Уже в первую неделю после указанного периода, с 9 по 16 августа, оформление импорта японских машин сократилось вдвое — с 8 до 4 тысяч штук. Соответственно, в последующие недели темпы падения ввоза только ускорились.

Запрет поставок из Японии в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, а также коммерческих машин, включая грузовики, вступил в силу 9 августа.

Ожидается, что изменения ударят в том числе по российскому рынку запчастей. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, новые санкции угрожают традиционной схеме поставки подержанных деталей из Японии, когда битые автомобили ввозили в Россию под видом запчастей, и для этого машины распиливали прямо на борту корабля. С учетом нового запрета авто начнут разбирать еще в Японии, что приведет к подорожанию.