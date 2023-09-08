Кокорин рассказал о просьбе к руководству «Ариса» перед переходом

Футболист Кокорин заявил, что попросил у руководства «Ариса» девятый номер

Российский нападающий Александр Кокорин рассказал о просьбе к руководству кипрского «Ариса» перед переходом. Его слова приводит «Чемпионат».

Кокорин заявил, что под девятым номером в клубе выступал Даниэль Сикорский, в минувшем сезоне завершивший карьеру. «Я попросил: если сможете, придержите девятку для меня. Кто-то из новичков попросил этот номер. Объяснили: один парень может за ним сюда вернуться, извини», — вспомнил он.

8 сентября Кокорин рассказал о сложностях игры в итальянской «Фиорентине». Футболист отметил, что в клубе изменилось мнение о нем, однако игрового времени он не получал.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Предыдущий сезон нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.