Раскрыто имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky назвали второго сына Риот Роуз Майерс

Раскрыто имя второго ребенка барбадосской певицы и предпринимательницы Рианны и рэп-исполнителя A$AP Rocky. Об этом сообщает The Blast.

Пара назвала второго сына Риот Роуз Майерс. Такое имя может быть отсылкой к треку рэпера Riot, который он выпустил в начале этого года совместно с хип-хоп-исполнителем Фарреллом Уильямсом. Изданию также удалось заполучить свидетельство о рождении ребенка: второй сын артистов родился 1 августа этого года в 7:41 утра в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе.

О том, что у Рианны и A$AP Rocky появился второй ребенок, стало известно 10 августа. Тогда сообщалось, что у артистов родилась дочь, однако позже эту информацию опровергли.

В мае прошлого года исполнительница родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года пара держала имя сына в секрете.