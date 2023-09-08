Психолог указал на тревожную особенность новых тату Бритни Спирс

Психолог Клапоу: стиль новых тату певицы Бритни Спирс говорит о регрессе психики

У новых татуировок 41-летней американской певицы Бритни Спирс есть тревожная особенность, обратил внимание клинический психолог, кандидат медицинских наук Джош Клапоу. На отличительную черту тату звезды он указал в беседе с изданием The Sun.

Бритни Спирс на днях похвасталась новыми татуировками — небольшой розовой звездой на безымянном пальце левой руки и змеей на пояснице. Каплоу заявил, что, учитывая трудный развод и бэкграунд певицы, неудивительно, что она решилась на изменения во внешности. При этом интересно, что она выбрала маленькие татуировки. «Учитывая доступ к лучшим татуировщикам и ее богатство, они еще и слишком простые, что сбивает с толку», — объяснил психолог.

По мнению Клапоу, детский стиль новых тату певицы говорит о регрессе ее психики. «Звезда такая, будто ее нарисовал ребенок, змея не детализирована. Это похоже на состояние регресса, что-то детское, но не ребячливое», — сказал он.

О разводе Спирс и 29-летнего тренера Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непреодолимые разногласия.

До 2022 года Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.