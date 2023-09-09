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07:11, 9 сентября 2023Экономика

В МИД заявили о дедолларизации экономических связей России и Китая

МИД: дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

Дедолларизация экономических связей Китая и России уже состоялась. Более 80 процентов расчетов между странами производится в нацвалютах, рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД Георгий Зиновьев.

«Доля нацвалют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25 процентов, то в настоящее время — уже свыше 80 процентов», — объяснил он.

Зиновьев подчеркнул, что торги парой рубль/юань уже превысили по объемам торги американским долларом. По его словам, российские и китайские экономические операторы «массово уходят от "токсичных" валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дедолларизация стала реальностью, так как доллар является проблемной валютой. Она назвала валюту инструментом гегемонии и нового типа колониализма.

Дипломат также рассказала, что страны БРИКС намерены создать систему финансовых гарантий.

Кроме того, эксперты заявили, что американский доллар является мировой валютой уже порядка 100 лет, при этом наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в мировой торговле. Это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу.

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    Марина Совина
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