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00:19, 10 сентября 2023Мир

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о судьбе средств США для Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: средства США для Киева попадают подрядчикам Пентагона

Фото: Unsplash

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон рассказал, куда направляются средства на нужды Киева, которые выделяет Конгресс. Его слова приводит РИА Новости.

Во время дискуссии, организованной журналистом Эндрю Наполитано, Джонсон уточнил, что средства США для Киева попадают на счета крупнейших подрядчиков Пентагона, которые получают преимущества от продолжения конфликта на Украине. Среди них — Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации.

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«Таким образом, данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду от этой войны», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

В свою очередь другой аналитик ЦРУ Рэй Макговерн подчеркнул, что нельзя отделить финансирование на закупку оружия для Украины «от денег, которые США платят украинским политикам» за молчание о связях сына американского президента Джо Байдена Хантера и его бизнесом в этой стране.

Ранее в США предрекли сложности с выделением помощи для Украины. С таким мнением выступила газета The Washington Post (WP).

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    Марина Совина
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