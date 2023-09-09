Неймар прокомментировал рекорд по голам за сборную Бразилии

Неймар признался, что не задумывался о возможности однажды побить рекорд Пеле

Нападающий Неймар прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Бразилии по футболу. Его слова приводит Associated Press.

Форвард превзошел достижение трехкратного чемпиона мира в составе бразильской команды Пеле. «Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», — заявил футболист. Он признался, что не задумывался о возможности однажды побить этот рекорд.

Ранее 9 сентября Неймар забил 78-й и 79-й мяч за сборную Бразилии. Форвард оформил дубль в домашнем матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года против Боливии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На счету Пеле 77 голов в официальных матчах за бразильскую национальную команду.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

Неймар в составе сборной Бразилии принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.