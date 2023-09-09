Неймар прокомментировал рекорд по голам за сборную Бразилии
Нападающий Неймар прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Бразилии по футболу. Его слова приводит Associated Press.
Форвард превзошел достижение трехкратного чемпиона мира в составе бразильской команды Пеле. «Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», — заявил футболист. Он признался, что не задумывался о возможности однажды побить этот рекорд.
Ранее 9 сентября Неймар забил 78-й и 79-й мяч за сборную Бразилии. Форвард оформил дубль в домашнем матче 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года против Боливии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На счету Пеле 77 голов в официальных матчах за бразильскую национальную команду.
Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.
Неймар в составе сборной Бразилии принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.