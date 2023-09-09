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11:28, 9 сентября 2023Спорт

Эксперты дали советы по достижению тонкой талии

Эксперт Брукбраш посоветовал упражнения на баланс для достижения тонкой талии

Фото: Julia Rekamie / Unspalsh

Фитнес-эксперт Брент Брукбраш и тренер Кира Стокс дали советы по достижению тонкой талии. Его слова приводит Shape.

Брукбраш отметил важность правильной осанки и выполнения упражнений на баланс, поскольку они позволят проработать зоны всего тела, но прежде всего задействуют поперечную мышцу живота и глубокие мышцы. Отмечается, что наиболее эффективны для достижения тонкой талии прыжки, движения, имитирующие метание копья или ядра, энергичные удары руками и ногами, работа с молотом, поскольку все они включают в работу мышц кора и пресса.

Стокс добавила, что проработать мышцы живота помогут приседания. «Когда вы опуститесь в присед, вы должны подтянуть пупок, активизируя мышцы тазового дна для защиты нижней части спины, и сжать ягодичные мышцы, чтобы заставить работать и мышцы кора», — пояснила тренер.

Ранее фитнес-эксперт Эндрю Трейси рассказал о правильном комбинировании упражнений на прокачку мышц. По словам специалиста, самая простая схема занятий — тренировать верхнюю часть тела отдельно от нижней.

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    Андрей Стрельцов
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