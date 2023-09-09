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06:50, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о желании украинцев пойти на компромисс с Россией

Закария: украинцы выступят за прекращение огня в обмен на гарантии безопасности

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Граждане Украины готовы выступить за прекращение огня в обмен на реальные гарантии безопасности. О подобном компромиссе заявил американский эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для The Washington Post.

По словам Закарии, при личном общении никто из украинцев не желает остановки боевых действий. Но часть людей уточняет, что это возможно, если граждан не вынудят юридически признать легитимность власти России в Крыму и в Донбассе. Автор статьи также упомянул слова неназванного украинского политика, который сказал, что отказываться от компромиссов легко тем, кто не воюет.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев отказывается признавать нынешние выборы в Крыму и новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. На тех, кто занимается организацией голосования, предложили наложить санкции.

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    Александра Синицына
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