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06:54, 10 сентября 2023Мир

В Индии раскрыли количество часов для согласования декларации G20

Шерпа Индии Кант: согласование декларации G20 заняло почти 200 часов
СюжетСаммит G20

Фото: Amit Dave / Reuters

Шерпа Индии в «Большой двадцатке» (G20) Амитабх Кант рассказал, сколько времени понадобилось странам для согласования совместной декларации лидеров государств, принятой на саммите в Нью-Дели. Об этом он высказался в беседе с телеканалом NDTV.

Кант раскрыл количество часов для согласования декларации G20 и уточнил, что этот процесс занял почти 200 часов. По его словам, пункт об Украине «сломался», в результате чего страны обсуждали его в течение девяти месяцев.

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Дипломат рассказал, что на одной из встреч записал 15 основных принципов, которые страны должны соблюдать. После этого шерпы поделились своим мнением. В процессе согласования были эффективными двусторонние встречи с каждым государством. «Важно было провести красные линии для каждой страны», — отметил Кант.

Шерпа Индии также отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.

«Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект», — заключил он.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных в истории G20. «Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — подчеркнула она.

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    Марина Совина
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