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19:36, 10 сентября 2023Силовые структуры

Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и пошла на избирательный участок

Mash: Блиновская вышла из-под домашнего ареста и пошла на избирательный участок

Кадр: Telegram-канал Mash

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская вышла из-под домашнего ареста и направилась на избирательный участок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката женщины.

По их данным, блогер отпросилась у следователя и пошла в школу № 1799, находящуюся на Донской улице. Там организован избирательный участок по месту регистрации Блиновской.

Создательницу «Марафона желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. Ее задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. В июле суд продлил домашний арест блогера до 26 октября.

У нее и ее супруга арестованы 12 банковских счетов и 54 расчетных счета, а также 21 объект недвижимости Блиновской, среди которых элитные квартиры в центре столицы, нежилые помещения в Подмосковье и Ярославской области. Также под обеспечительными мерами находятся транспортные средства элитных марок.

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    Никита Абрамов
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