Пассажирку на седьмом месяце беременности обвинили в агрессии и сняли с рейса

Daily Star: беременную пассажирку EasyJet обвинили в агрессии и сняли с рейса

Пассажирку британского лоукостера EasyJet, которая находилась на седьмом месяце беременности, обвинили в агрессивном поведении и сняли с рейса. Подробностями истории она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Star.

По данным источника, Шивон Фостер должна была лететь вместе с мужем и маленькой дочерью из Белфаста (Ирландия) на Ибицу (Испания), чтобы отпраздновать там свадьбу брата.

Пассажирка написала, что проблемы начались, когда ее супруг Джеймс спросил, есть ли еще места на верхних полках для багажа. По ее словам, бортпроводница огрызнулась и предложила им «поискать самим».

«Я сказала: "Пожалуйста, помогите мне, я на позднем сроке беременности, а мой муж занят дочерью". Ее ответ был: "Вы оскорбляете меня, и это не моя работа — помогать вам"», — пожаловалась ирландка.

После этого к ней подошла другая стюардесса и еще раз отметила, что помощь с багажом не входит в их обязанности. На это беременная пассажирка ответила, что сотрудники других авиакомпаний, видя ее положение, старались пойти навстречу. Фостер подчеркнула, что при этом она ни в каком виде не проявляла агрессию.

В посте говорится, что вскоре к ирландке и ее семье подошли двое членов экипажа и попросили путешественников покинуть борт.

«Мы спросили почему, ведь мы буквально ничего не сделали, но нам еще раз сказали, что мы ведем себя агрессивно», — поделилась автор публикации.

Фостер также рассказала, что ее семью передали полиции, которая вывела их из здания аэропорта.

«Я рыдала из-за того, что это происходило с нами без объективной причины, я настолько травмирована, что не знаю, смогу ли когда-нибудь снова летать», — призналась беременная пассажирка.

Ранее сообщалось, что беременная пассажирка-подросток начала рожать во время полета и едва не потеряла ребенка из-за тазового предлежания плода. 17-летняя Эбигейл Аморетти на седьмом месяце беременности летела с тетей из Никарагуа в США на рейсе Avianca El Salvador. Отправившись в туалет, она почувствовала, что у нее начались схватки.