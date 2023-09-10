Премьер Индии подарил Лаврову шарф с символами G20

Премьер Индии Моди подарил главе МИД РФ Лаврову бежевый шарф с символами G20

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову шарф, украшенный символами «Большой двадцатки» (G20). Об этом передает РИА Новости.

Моди вручил Лаврову шарф бежевого цвета, сделанный из ткани хади, которую разработал Махатму Ганди. Аксессуар также украшен символами, специально созданными для председательства Индии в G20. Моди и Лавров провели встречу в мемориальном комплексе Радж-Гхат.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц избегал Лаврова на саммите G20. Немецкий политик не стал пожимать руку главе МИД РФ, а также обмениваться с ним приветствиями.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш назвала саммит в Нью-Дели одним из самых сложных в истории G20. «Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — подчеркнула она.

